A General Motors anunciou US$ 6 bilhões em encargos relacionados a ativos e programas de veículos elétricos (EV), incluindo US$ 1,8 bilhão em encargos não monetários. A GM está essencialmente baixando ativos que já existem nos livros, e US$ 4,2 bilhões em liquidações em dinheiro, refletindo volumes inferiores aos contratados com fornecedores.

"Com o término de certos incentivos fiscais para consumidores e a redução na rigidez das regulamentações de emissões, a demanda dos consumidores por EVs na América do Norte começou a desacelerar em 2025", disse a empresa em um documento regulatório. Como resultado, ela moveu-se para reduzir a capacidade, o que exigiu mudanças.

"Esperamos reconhecer encargos adicionais materiais em dinheiro e não monetários em 2026 relacionados a negociações comerciais contínuas com nossa base de fornecedores, que acreditamos serão significativamente menores do que os encargos relacionados a EV incorridos em 2025", acrescentou a GM.

Às 19h23 (de Brasília), as ações da GM caíam 1,93% no after hours de Nova York.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.