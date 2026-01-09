O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira que a primeira tarefa do programa Move Brasil, voltado a renovar a frota de caminhões no País, foi recuperar a produção para manter o emprego. "E, evidentemente, com uma boa expectativa de venda, pode crescer o emprego", disse.

Alckmin visitou a concessionária Nasa Caminhões e Ônibus, em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal, acompanhado do presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes. A agenda teve como objetivo acompanhar o atendimento aos primeiros clientes interessados no programa.

Segundo Cortes, o primeiro objetivo foi evitar demissões, porque o segmento de caminhões pesados caiu mais de 30% no ano passado. "Nós seguramos os empregos, com a expectativa de algum programa como esse que está sendo implementado. E, além disso, uma queda da taxa de juros entre 40% e 50%, a gente espera que haja uma procura bem maior e, com isso, a gente, certamente, vai aumentar a produção e o nível de emprego. Então, estamos preparados para isso", disse o CEO da Volkswagen.

A iniciativa do governo federal pretende estimular a renovação sustentável da frota brasileira, a redução de emissões e o aumento da eficiência dos transportadores. O programa oferece financiamento com condições mais vantajosas para caminhoneiros autônomos e cooperativados, além de empresas de transporte rodoviário de cargas, na compra de veículos que atendam a critérios de sustentabilidade e de conteúdo local.

O programa do governo federal disponibiliza R$ 10 bilhões de crédito, entre recursos do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar todas as linhas de crédito do Move Brasil.

Alckmin destacou que o programa tem importância ambiental, pois incentiva a reciclabilidade e a menor emissão, econômica e também de saúde pública.

O vice-presidente e ministro ainda falou sobre o programa Carro Sustentável, de estímulo aos carros de passageiros de entrada, fabricados no Brasil e sustentáveis, dizendo que o ideal seria que o programa de renovação de frota fosse permanente. "Agora, ele foi muito importante, porque nós estamos no top da Selic, da taxa de juros. A tendência toda da Selic é cair. Só que ela não cai em 24 horas. Por isso, a importância do programa neste primeiro semestre. E nós entendemos que a tendência de queda da taxa Selic deve ocorrer, e isso vai ajudar".