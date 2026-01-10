Presidente da Abiplast, a associação que representa a indústria do plástico, o empresário José Ricardo Roriz avalia que o acordo entre Mercosul e União Europeia é muito positivo por diversificar destinos das exportações num momento em que produtos brasileiros enfrentam tarifas mais altas nos Estados Unidos e na China.

Ele observa que o acordo, que recebeu hoje sinal verde do lado europeu para ser assinado, beneficia a sua indústria, uma vez que todos os produtos embarcados, inclusive agrícolas, usam embalagens plásticas.

"O Mercosul é um mercado muito fechado. O fato de abrir um pouco mais o mercado para a Europa é positivo, principalmente porque temos uma tradição comercial com a Europa. A indústria brasileira segue, inclusive, padrões de produção muito alinhados com os dos países europeus", comenta Roriz. "Então, a avaliação geral foi positiva. Precisamos abrir o mercado, precisamos buscar outras alternativas para aumentar o nosso comércio", acrescenta.

A ponderação feita pelo presidente da Abiplast é que os produtos agrícolas e minerais, que representam praticamente três quartos das exportações brasileiras à Europa, foram alvo de várias restrições para que o acordo fosse viável. Por outro lado, compara, o Mercosul abre as portas a produtos europeus de altíssimo valor agregado - como máquinas, produtos químicos e produtos farmacêuticos -, tornando mais difícil a produção deles no Brasil.

De qualquer forma, Roriz considera que o saldo final é positivo, tendo em vista que o Brasil precisa reduzir a dependência do comércio com a China, que impôs a tarifa extra de 55% nas importações de carne bovina que estourarem uma cota, e com os EUA, onde o tarifaço do presidente Donald Trump ainda atinge produtos da indústria brasileira. "Essa abertura de mercado é positiva porque dá mais alternativas para vender", comenta o empresário.