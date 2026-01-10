A empresa SB Energy, da SoftBank, está trabalhando com a OpenAI para ajudar a desenvolver sua plataforma de infraestrutura de inteligência artificial, Stargate.

A OpenAI e a SoftBank estão investindo US$ 500 milhões cada uma na SB Energy como parte da parceria.

O proprietário do ChatGPT também selecionou a SB Energy para construir e operar seu site de data center de 1,2 gigawatts no Condado de Milam, no Texas. O projeto deve criar milhares de empregos na construção, segundo a OpenAI.

Como parte do acordo, as empresas também formarão uma parceria preferencial para desenvolver um novo modelo para construções de centros de dados.

A SB Energy está atualmente desenvolvendo vários campi de data centers de múltiplos gigawatts, que devem entrar em operação a partir deste ano.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

