O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, disse que o acordo assinado nesta sexta-feira, 9, entre o Mercosul e a União Europeia permitirá ao seu país ampliar suas exportações e acelerar o ritmo de crescimento econômico.

"Os produtos argentinos poderão acessar um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, o que representa 20% do PIB mundial. Nesse sentido, a eliminação, por parte da UE, das tarifas sobre 92% das exportações argentinas e o acesso preferencial para outros 7,5% delas estimularão o comércio, o investimento e a geração de mais empregos no país", disse Caputo em uma publicação no X.

O ministro do governo Milei ainda afirmou que o acordo colocará a Argentina em igualdade de condições em relação a outros países que atualmente desfrutam de preferências junto ao bloco europeu, como Chile, México e África do Sul. "O acordo gerará maiores oportunidades comerciais para as PMEs, enquanto os consumidores se beneficiarão de uma maior variedade de bens e serviços a preços competitivos", acrescentou.

Nesta sexta-feira, o Conselho Europeu autorizou a assinatura do acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul, abrindo caminho para um dos mais amplos pactos já negociados pelo bloco europeu. O documento destaca que partes do acordo poderão ser aplicadas de forma provisória, especialmente no campo político e de cooperação.

