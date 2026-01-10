A Unigel informou que paralisou as atividades da fábrica de estireno e tolueno em Cubatão (SP) e a concentração da produção de poliestireno na unidade localizada no Guarujá. Em recuperação judicial desde outubro do ano passado, a empresa tem R$ 3,8 bilhões em dívidas.

A companhia afirma que a decisão foi tomada no contexto do ciclo de baixa sem precedentes na indústria química global, marcado por forte sobreoferta de commodities petroquímicas, intensificado desde 2023 pela expansão da capacidade produtiva internacional, especialmente na Ásia.

"Diante da falta de perspectiva de reversão no curto prazo, a Companhia entende que o remanejamento das atividades em unidades de negócio específicas é a melhor alternativa para preservar valor e a sustentabilidade econômica das demais operações do Grupo Unigel", diz a empresa em comunicado.

A companhia afirma que seguirá atendendo a clientes e fornecedores e que "conduzirá o processo com transparência, em diálogo com colaboradores e sindicatos, com cumprimento integral da legislação trabalhista e ambiental, preservando os ativos e a possibilidade de retomada futura de tais atividades, essenciais para o setor petroquímico do Brasil e para o Grupo Unigel, tão logo as condições de mercado permitam".