O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país será um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela. Em entrevista durante reunião com grandes companhias de petróleo na Casa Branca, Trump disse nesta sexta-feira, 9, que discutirá com as empresas como reconstruir a Venezuela.

De acordo com o presidente norte-americano, a Casa Branca está "se dando bem com as pessoas que estão administrando a Venezuela" desde a deposição de Nicolás Maduro no sábado, 3.

"Vamos integrar de perto as economias dos EUA e a da Venezuela", disse Trump, ressaltando que isso trará riqueza para os americanos e também venezuelanos. "Ontem, a Venezuela entregou aos Estados Unidos 30 milhões de barris de petróleo, no valor de US$ 4 bilhões", comentou.

Gigantescas empresas petrolíferas doarão US$ 100 bi dos próprios recursos à Venezuela, afirmou Trump.

O presidente norte-americano disse ainda que a Venezuela concordou em permitir que os EUA refinem até 50 milhões de barris de petróleo.

O líder da Casa Branca declarou ainda que haverá um novo encontro entre as empresas de petróleo e a Venezuela na próxima semana.