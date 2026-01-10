A presidente do Conselho de Ministros da Itália, a premiê Giorgia Meloni, afirmou nesta sexta-feira, 9, que nunca teve "objeções ideológicas ao acordo com o Mercosul". Em conferência de imprensa, a líder apontou que "sempre dissemos que seremos a favor dele quando houver garantias suficientes para os nossos agricultores".

"O potencial do acordo é bom, mas não à custa da excelência dos nossos produtos", por isso "conciliamos diferentes interesses: os dos agricultores e os do setor industrial. Acredito que o equilíbrio é sustentável e espero que o acordo só possa trazer benefícios", explicou a primeira-ministra.

Meloni também falou sobre os últimas desdobramentos das ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Há muitas coisas em que discordo de Trump. Por exemplo, acredito que o direito internacional deve ser totalmente defendido. Quando discordo, digo-lhe, não tenho problema nenhum com isso", afirmou.

E destacou: "Os princípios orientadores da nossa política externa são a União Europeia e a Aliança Atlântica. Vamos falar de geopolítica: estou procurando os pontos positivos, e não os negativos, na relação da Itália com seus parceiros europeus e atlânticos."