O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta sexta-feira, 9, estar mais preocupado com o controle da inflação do que o esfriamento do mercado de trabalho nos EUA. Após a divulgação do payroll de dezembro, o dirigente pontuou que o mercado de trabalho está muito mais relaxado, mas não está em crise.

"A inflação está bem acima da meta de 2%", acrescentou em entrevista à rádio WLRN. "Estamos em uma situação complicada, inflação é um dos nossos problemas e não contratar e não demitir continua a ser a dinâmica fundamental no mercado de trabalho."

Segundo ele, os consumidores têm sentindo o peso dos preços e as pressões inflacionários não provêm apenas das tarifas, mas incluem também outros fatores, como gastos com saúde e dinâmicas salariais nos EUA.

Apesar da tensão no duplo mandato, Bostic reiterou a importância do Fed não perder a atenção para a meta da inflação. "O Fed pode fazer muito para controlar a inflação novamente", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Bostic irá se aposentar de seu cargo dentro do BC norte-americano em fevereiro deste ano.