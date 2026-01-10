O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, avaliou que o caminho conclusivo da fiscalização da Corte sobre a atuação do Banco Central (BC) no caso Master deve apontar para a legalidade da atuação da autarquia monetária. Apesar disso, ele ressaltou que o TCU precisa cumprir o seu papel fiscalizatório, em andamento. Ele concedeu entrevista para a Globonews.

"Eu imagino que esse processo será rápido, porque o que nós vamos ver é que o Banco Central tem toda a razão de ter liquidado o banco Master, como faz qualquer agência reguladora", disse durante a entrevista. Em novembro de 2025 o BC decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira.

Uma reunião de Vital do Rêgo Filho com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está marcada para às 14h de segunda-feira (12). O encontro será na sede do BC. A movimentação do tema provocou críticas sobre atuação do TCU no caso, com questionamentos sobre os limites da Corte de Contas no processo. Na entrevista desta sexta, o presidente do TCU buscou esclarecer a competência do Tribunal na questão.

Ele mencionou o interesse público da questão, já que os atos do Banco Master, identificados pelo BC, podem prejudicar milhares de pessoas. Algumas prefeituras e governo estaduais também haviam feito aportes. "Vamos cumprir o nosso papel administrativo", afirmou Vital do Rêgo.