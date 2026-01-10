O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou em entrevistas realizadas nesta sexta-feira, 9, que a Casa Branca dispõe de alternativas legais para manter sua política tarifária caso a Suprema Corte dos Estados Unidos decida contra o uso da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) pelo presidente Donald Trump.

"Temos alto crescimento sem inflação acelerada", disse Hassett à CNBC, ao relatar uma conversa recente com Trump no Salão Oval. "A produtividade do país está nas alturas", acrescentou.

Sobre as tarifas, Hassett afirmou que o governo já discutiu cenários de contingência. "Houve uma grande ligação ontem à noite com todos os principais para falar sobre, se a Suprema Corte decidir contra essa tarifa da IEEPA, qual seria o próximo passo", disse.

Segundo ele, "há muitas outras autoridades legais que podem reproduzir os acordos que fizemos com outros países, e podem fazê-lo basicamente de forma imediata".

O conselheiro reforçou que a expectativa do governo é sair vitorioso, mas que há planos alternativos. "Nossa expectativa é que vamos vencer e, se não vencermos, sabemos que temos outras ferramentas que podem nos levar ao mesmo lugar", afirmou. Hassett disse ainda que o representante de Comércio dos EUA, Jameson Greer, tem participado de perto do mapeamento dessas opções. "A Casa Branca tem um plano B", disse à Fox Business, sem entrar em detalhes. Havia expectativa de que a Suprema Corte pautaria o tema na sessão desta sexta, o que não ocorrerá, segundo a imprensa norte-americana.

Hassett, apontado como um dos finalistas para ser indicado à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por Trump, minimizou especulações quando questionado sobre o assunto. "Estou realmente feliz com o trabalho que tenho aqui", disse. "Vamos ver o que o presidente acha sobre onde eu devo estar", salientou.