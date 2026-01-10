O grupo Artigos de Residência saiu de uma queda de 1% em novembro para alta de 0,64% em dezembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo contribuiu com 0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,33% do IPCA do último mês.

Em dezembro, houve pressão dos aumentos em TV, som e informática (1,97%) e nos aparelhos eletroeletrônicos (0,81%). Porém, esses subitens tinham recuado 2,28% e 2,37%, respectivamente, em novembro.