. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados mostram ainda que, no ano de 2025, de janeiro até novembro, as vendas no varejo registraram alta de 1,5%. O acumulado nos 12 meses anteriores, ou seja, de novembro de 2024 a novembro de 2025, foi também registrou um crescimento de 1,5%.

Segundo a divulgação, entre outubro e novembro de 2025, na série com ajuste sazonal, o comércio varejista teve taxas positivas em sete das oito atividades pesquisadas:

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,1%);

Móveis e eletrodomésticos (2,3%);

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,2%);

Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,0%);

Livros, jornais, revistas e papelaria (1,5%);

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,0%);

Combustíveis e lubrificantes (0,6%)

O único resultado negativo foi em tecidos, vestuário e calçados (-0,8%). Na mesma comparação, o comércio varejista ampliado apresentou um resultado positivo, com material de construção (0,8%), e outro negativo, com veículos e motos, partes e peças (-0,2%).

O comércio varejista ampliado inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Comparação com 2024

O grupamento de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação cresceu 9,9% em novembro de 2025, ante o mesmo mês do ano anterior, maior variação no campo positivo dentre todos os setores e terceiro resultado consecutivo de crescimento após queda de 0,7% em agosto.

As vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria cresceram 7,2% frente a novembro de 2024, 33º alta consecutiva. Segundo o IBGE, o setor exerceu a maior influência interanual sobre o volume de vendas do varejo: 0,6 pontos percentuais do crescimento total de 1,3%.

As vendas de móveis e eletrodomésticos cresceram 5,2%. A categoria outros artigos de uso pessoal e doméstico, que engloba lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos, brinquedos, entre outros, apresentou alta de 4,7%.

As vendas de livros, jornais, revistas e papelaria cresceram 5,9% e as vendas de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo tiveram alta de 2,8% frente a novembro de 2024.

Apresentaram queda combustíveis e lubrificantes, com resultado negativo de 1,3%; tecidos, vestuário e calçados, de 4,0%.

Em comparação com o mesmo mês de 2024, comércio varejista ampliado, no entanto, diminuiu em 2025, apresentando uma variação negativa de 0,3%.

Tags:

Eletrodomésticos | Equipamento | IBGE | móveis | vendas no varejo