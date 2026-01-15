Segundo o governo, os pagamentos garantiram a adimplência do Brasil em fóruns globais, regionais e setoriais estratégicos.

No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), o país quitou integralmente compromissos com o orçamento regular, missões de paz e mecanismos judiciais vinculados à ONU, passando a integrar um grupo restrito de nações totalmente adimplentes com a organização. Também foram honradas contribuições a agências especializadas em áreas como saúde, educação, trabalho e migração.

Estratégia

Segundo o ministério, a estratégia de pagamentos escalonados ao longo do ano, aliada ao monitoramento da taxa de câmbio, permitiu reduzir custos para o Tesouro Nacional e assegurar previsibilidade orçamentária. A regularização das obrigações reforça o compromisso do Brasil com o multilateralismo, a integração regional e a responsabilidade fiscal.

Confira a lista de organismos, bancos e fundos internacionais com os quais o Brasil quitou pagamentos em 2025:

Sistema das Nações Unidas

Organização das Nações Unidas (ONU) orçamento regular, missões de paz e Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais (IRMCT)

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)

Organização Mundial da Saúde (OMS)

Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Organização Internacional para as Migrações (OIM)

Organização Mundial do Turismo (OMT)

União Postal Universal (UPU)

Meio ambiente e clima

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)

Protocolo de Quioto

Protocolo de Montreal

Protocolo de Cartagena

Protocolo de Nagoia

Integração regional e cooperação hemisférica

Secretaria do Mercosul

Parlamento do Mercosul (Parlasul)

Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul (IPPDH)

Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão (TPR)

Organização dos Estados Americanos (OEA)

Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)

Outros organismos internacionais

Organização Mundial do Comércio (OMC)

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)

Tribunal Penal Internacional (TPI)

Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM)

Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN)

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO)

Bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais

Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA)

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)

Corporação Financeira Internacional (CFI)

Corporação Andina de Fomento (CAF)

Por que a adimplência importa

Garante participação plena do Brasil em decisões internacionais

Preserva direitos de voto e influência em organismos multilaterais

Permite acesso a empréstimos, doações e cooperações técnicas

Reforça a imagem do país como ator comprometido com a cooperação internacional e o desenvolvimento sustentável.

