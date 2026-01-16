A implementação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia terá como horizonte a redução de desigualdades e a prosperidade. Essa expectativa foi compartilhada nesta sexta-feira (16) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Rio de Janeiro.
Lula destacou que liberalização e abertura comerciais só fazem sentido se forem capazes de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades, disse ele, ao lembrar que comércio e investimento resultam em novos empregos e oportunidades.
Diálogo político e cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e à defesa do meio ambiente, disse Lula.
O presidente brasileiro reiterou também compromissos com meio ambiente, no enfrentamento à mudança do clima, com a igualdade de gênero e com os direitos dos povos indígenas e dos trabalhadores.
Lula acrescentou que, diferentemente do passado, o Brasil não se restringirá ao fornecimento de commodities em especial, produtos agropecuários para a União Europeia.
Não nos limitaremos ao eterno papel de exportador de commodities. Queremos produzir e vender bens industriais de maior valor agregado, disse ele, que destacou que o acordo prevê incentivos para investimentos de empresas europeias no Mercosul, o que inclui cadeias de valor estratégicas para transição energética e transmissão digital.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, para reunião no Palácio do Itamaraty antes da assinatura do acordo Mercosul - União Europeia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O melhor está por vir
Chefe do poder executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen disse que todos integrantes dos blocos deverão se beneficiar com novos empregos, e que surgirão muitas oportunidades para o setor empresarial dos dois lados.
Sei que, entre nossas regiões e nossos povos, o melhor ainda está por vir, disse ela ao iniciar o discurso.
É assim que a gente cria a prosperidade verdadeira, que é a prosperidade compartilhada. Nós concordamos que o comércio internacional não é um jogo de zero a zero, argumentou.
Ursula disse que a assinatura do acordo, que será oficializada no sábado (17), no Paraguai, é apenas o primeiro passo de algo muito positivo que está por vir.
Toda história só será contada com êxito quando as empresas começarem a sentir os benefícios de nosso acordo. Algo que deve ocorrer rapidamente, disse.
Ela afirmou que o acordo vai multiplicar oportunidades, com regras claras e previsíveis; e com padrões e cadeias de abastecimentos que, segundo ela, servirão de rodovias para o investimento.
A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, durante encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para reunião no Palácio do Itamaraty antes da assinatura do acordo Mercosul - União Europeia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Agradecimento e elogios
Este acordo agora concluído é a conquista de uma geração inteira, acrescentou a chefe europeia em meio a agradecimentos ao empenho de Lula para a consolidação do acordo.
A liderança política, o compromisso pessoal e a paixão que o senhor mostrou nas últimas semanas e meses, meu caro presidente Lula, foram realmente enormes, acrescentou ao elogiar o direcionamento do presidente brasileiro durante as negociações.