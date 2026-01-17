O governo brasileiro afirmou neste sábado, 17, que o acordo entre União Europeia (UE) e Mercosul, que cria um dos maiores blocos econômicos do mundo, é "resultado do esforço de expansão das redes comerciais" dos países latino-americanos e europeus.

"Em um contexto internacional de crescente protecionismo e unilateralismo comercial, o Acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico", registrou o Executivo em factsheet divulgado após a cerimônia de assinatura do acordo nesta tarde em Assunção, no Paraguai.

O documento destaca também que o pacto "acelera um ciclo virtuoso de inserção internacional" do Mercosul "ao ampliar o interesse de terceiros parceiros em negociar entendimentos com o bloco". Segundo o governo, o acordo traz importantes resultados comerciais em termos de acesso ao mercado europeu e atração de investimentos.

O documento ressalta os números globais pacto: Mercosul e UE reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22,4 trilhões de dólares.