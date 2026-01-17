O Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) afirmaram em nota conjunta que a assinatura do Acordo de Parceria Mercosul - União Europeia, realizada hoje em Assunção, representa um marco histórico para as relações entre os dois blocos.

"Fruto de mais de 26 anos de negociações, o Acordo criará uma área de livre comércio com cerca de 720 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de mais de US$ 22 trilhões. Em termos de população e tamanho das economias envolvidas, trata-se de um dos maiores acordos bilaterais de livre comércio do mundo", diz o comunicado.

As pastas afirmam ainda que, para além de sua dimensão econômico-comercial, o Acordo reafirma a parceria entre as duas regiões, "alicerçada em valores e interesses comuns - como a defesa da democracia, do multilateralismo e dos direitos humanos".

A nota destaca ainda que, além do acordo em questão, foram assinados, desde 2023, acordos com Singapura e com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), composta por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Além disso, estão em negociação, fora da América Latina, acordos com Emirados Árabes Unidos, Canadá e Vietnã, bem como a ampliação do acordo de preferências tarifárias com a Índia.

"Paralelamente, vêm sendo promovidos diálogos comerciais com diversos outros parceiros estratégicos, entre os quais o Japão, com o qual foi recentemente estabelecido um Marco de Parceria Estratégica.", afirmam os ministérios.