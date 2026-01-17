A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, celebrou em sua conta no X (antigo Twitter) o início da cerimônia de assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. "25 anos em construção. Acordo UE-Mercosul é a conquista de uma geração", publicou a autoridade assim que teve início o evento em Assunção, no Paraguai.

"Viva a amizade entre nossos povos e nossos continentes", complementou a autoridade europeia.

A cerimônia começou há pouco com a presença dos presidentes do Paraguai, Santiago Peña; do Panamá, José Raúl Mulino; da Argentina, Javier Milei; do Uruguai, Yamandú Orsi; da Bolívia, Rodrigo Paz; da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; e do Conselho Europeu, António Costa. Quem representa o Brasil no evento é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.