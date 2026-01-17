A cerimônia de assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) começou há pouco em Assunção, no Paraguai. Participam do evento os presidentes do Paraguai, Santiago Peña; do Panamá, José Raúl Mulino; da Argentina, Javier Milei; do Uruguai, Yamandú Orsi; da Bolívia, Rodrigo Paz; da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; e do Conselho Europeu, António Costa. Quem representa o Brasil no evento é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Realizada no Grande Teatro José Asunción Flores do Banco Central do Paraguai - mesmo local onde o tratado fundador do Mercosul foi assinado em 1991 - a cerimônia tem início com discurso dos chefes das delegações dos países membros do Mercosul e da União Europeia. Em seguida, o acordo será assinado pelos ministros das Relações Exteriores dos países envolvidos e depois haverá a foto oficial. A cerimônia é transmitida pela TV do Paraguai.

O acordo é o mais significativo já alcançado pelo Mercosul em acesso de mercado e vai criar a maior área de livre-comércio do mundo, após 26 anos de negociações. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 720 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto de aproximadamente US$ 22 trilhões. O acordo deve atingir o máximo de liberalização prevista em 15 anos. Para entrar em vigor, o pacto precisa ser avalizado pelo Parlamento Europeu e pelo Parlamento de um dos países do Mercosul.