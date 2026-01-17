A empresa biofarmacêutica belga gomAb Therapeutics entrou com pedido de oferta pública inicial (IPO) no Nasdaq Global Market, sob o ticker AGMB, de acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nesta sexta-feira, 16.

A AgomAb não divulgou o tamanho ou o preço pretendido da oferta.

A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar unidades adicionais para cobrir lotes suplementares. J.P. Morgan, Morgan Stanley, Leerink Partners e Van Lanschot Kempen estão listados como subscritores da oferta.

A AgomAb visa desenvolver tratamentos para doenças imunológicas e inflamatórias, com foco inicial em indicações fibróticas crônicas, e espera usar os recursos da oferta para avançar no desenvolvimento clínico dos dois produtos em seu pipeline e financiar o avanço de seus candidatos pré-clínicos.

A empresa registrou uma perda de 45,1 milhões de euros, equivalente a cerca de US$ 52,4 milhões, nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, em comparação com uma perda de 34,5 milhões de euros no mesmo período do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast