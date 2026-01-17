O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 16, que está confiante de que a Suprema Corte não passará por cima da autoridade do presidente americano, ao decidir sobre a legalidade das tarifas da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).

"Acho difícil que a Suprema Corte decidirá contra o governo. Há muito em jogo nessa decisão, o risco de tudo isso ser revertido é baixo. A Suprema Corte permitirá a continuidade das políticas econômicas, estamos trazendo muita receita e investimentos", disse em entrevista à Fox Business.

Segundo ele, há muita coisa em jogo além de reembolsos de tarifas, alegando que só foi possível uma extensão do acordo comercial com a China graças a IEEPA e que o Irã estava "matando pessoal cruelmente" até Trump colocar sanções.

Bessent também comentou que o país observou a inflação cair e que as tarifas não tiveram efeito temido por economistas. "A inflação tarifária foi o cachorro que não latiu", acrescentou.

"Economia do Trump é sobre capex boom, que levará a boom de produtividade", pontuou, adicionando que prevê de US$ 100 bilhões a US$ 150 bilhões em reembolsos de impostos para americanos trabalhadores e que o ano de 2025 registrou um déficit fiscal de 5,4% em relação ao PIB.

O secretário ainda enfatizou que espera que os preços do petróleo continuarão a cair.