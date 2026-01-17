O CEO global do Inter, João Vitor Menin, afirmou que a autorização de reguladores americanos para estabelecer agência internacional na Flórida, Estados Unidos, representa mais um passo na estratégia da fintech brasileira de reforçar posicionamento global. "A agência em Miami nos permitirá escalar nossa oferta, gerar mais conveniência e valor para os clientes e fortalecer a posição do Inter no sistema financeiro internacional", disse o executivo.

Segundo o Inter, a nova operação funcionará como um hub bancário digital-first (com foco digital), e possibilita a ampliação de mais produtos bancários e de crédito, incluindo contas correntes e de poupança, cartões de débito e crédito, além de diferentes modalidades de financiamento.

O banco digital também poderá realizar a captação de depósitos em dólar de clientes estrangeiros.