O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a decisão do Canadá de permitir a entrada de 49.000 veículos elétricos chineses é problemática, e que a razão de existirem tarifas nos Estados Unidos é para proteger empregos e a indústria nacional. Por sua vez, em entrevista à CNBC, ele pontuou que, em longo prazo, a dependência canadense em relação à economia americana deverá seguir.

Os comentários vieram após uma visita do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, ao líder chinês, Xi Jinping, na qual foi anunciado o alívio tarifário aos veículos da China.

Greer foi questionado ainda sobre a possibilidade levantada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar tarifas a países que não reconhecessem a posição norte-americana sobre a Groenlândia.

Ele disse que seguiria trabalhando com o republicano no tema, e que Trump deixou claro que também usaria as tarifas de forma geopolítica. "Presidentes por décadas usaram sanções para objetivos geopolíticos", afirmou.