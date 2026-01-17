O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o governo federal precisa lutar para promover novas reformas no País. Entre elas, Marinho citou a reforma da renda para que bilionários possam "pagar mais do que pagam".

"Nós devemos lutar para que nós possamos instituir outras políticas públicas que venham fazer diferença na vida do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Nós precisamos pensar nas próximas reformas e uma delas, seguramente, é a reforma da renda no Brasil. É preciso que os bilionários passam a pagar mais do que pagam", afirmou o ministro do Trabalho.

Marinho disse também que o desejo do governo é que o salário mínimo possa corresponder ao que um trabalhador "precisa para sustentar sua família". Exortando o governo, o ministro disse que, sem a política de valorização o governo, o mínimo seria de R$ 830, e não de R$ 1.621.

Nesta sexta, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marinho participou do lançamento de uma medalha comemorativa em alusão aos 90 anos do salário mínimo, criado em 1936.

O evento foi realizado na Casa da Moeda e conto com a participação de ministros como Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais). Também esteve presente o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.