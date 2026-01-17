A Riot Platforms, líder da indústria impulsionada por Bitcoin no desenvolvimento de data centers em larga escala e aplicações de mineração de bitcoin, anunciou a aquisição plena de 200 acres de terra em Rockdale por US$$ 96 milhões e a assinatura de um contrato de locação e serviços de centro de dados com a Advanced Micro Devices (AMD), segundo nota publicada nesta sexta-feira, 16.

A compra do local foi integralmente financiada pela venda de aproximadamente 1,08 mil bitcoins do balanço da Riot, adicionando o local ao portfólio de oportunidades de desenvolvimento de data centers da empresa.

Já a locação pela AMD inclui uma implantação inicial de 25 megawatts (MW) de capacidade crítica de carga de TI a ser entregue em fases a partir de janeiro e concluindo em maio deste ano, com potencial para expansão adicional de até um total de 200 MW de capacidade crítica de carga de TI.

De acordo com o texto, o contrato com a AMD tem um prazo inicial de dez anos e espera-se que gere aproximadamente US$ 311 milhões em receita contratual. Também estão incluídas três opções de extensão de cinco anos que, se totalmente exercidas, podem elevar a receita contratual total esperada para aproximadamente US$ 1 bilhão.

Por volta das 14 horas (de Brasília), a ação da Riot Platforms saltava 11,90% e a da AMD tinha alta de 1,77%, em Nova York.