O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que pode manter o diretor do Conselho Econômico Nacional (NEC, na sigla em inglês) da Casa Branca, Kevin Hassett, no cargo atual. Trump disse que "talvez queira manter o diretor do NEC onde ele está", em meio às especulações sobre uma possível indicação ao cargo de presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pelo republicano. Hassett é um dos nomes considerados por Trump para substituir Jerome Powell, que deixa o cargo em maio, na presidência do Fed.

Ao comentar o tema, o presidente dos EUA fez elogios diretos ao assessor e indicou cautela antes de qualquer decisão. Segundo Trump, "não queremos perdê-lo na Casa Branca. Veremos o que fazer".

Durante evento sobre investimentos em saúde rural nesta sexta-feira, falando especificamente sobre a possibilidade de Hassett assumir o banco central americano, Trump afirmou que "vamos ver como isso vai se desenrolar", reforçando que o processo ainda está em aberto.

O presidente também comparou o perfil do assessor com o de dirigentes do Fed ao destacar a capacidade de comunicação. "Funcionários do Fed não falam muito publicamente. O Hassett é bom em falar na TV", disse.

As falas ocorrem enquanto o governo se prepara para anunciar o nome do próximo presidente do Fed já nas próximas semanas. Além de Hassett, estão na lista os atuais diretores do Fed Christopher Waller e Michelle Bowman, o ex-diretor Kevin Warsh e Rick Rieder, executivo da gestora BlackRock.

Trump já afirmou que espera tomar a decisão final em breve, discurso ecoado na quinta-feira, 15, pela secretária de Imprensa do governo norte-americano, Karoline Leavitt.

Após as declarações de Trump, os mercados de apostas passaram a precificar uma mudança clara de cenário para o comando do Fed. Na Kalshi, Warsh assumiu a liderança como favorito para presidir o Fed, com 59% de probabilidade, refletindo a leitura de que Hassett pode permanecer na Casa Branca. Movimento semelhante foi observado na Polymarket, onde Warsh também passou a liderar as apostas, com 58% de chance, consolidando a virada nas expectativas.

Hassett, que antes era visto como o favorito de Trump, passou a contabilizar 14% de chance na Kalshi e de 15% na Polymarket, pouco atrás de Christopher Waller na precificação do mercado em ambos os casos. As estimativas foram coletadas por volta das 12h50 (de Brasília).