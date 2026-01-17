A gigante norte-americana de logística FedEx anunciou, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 16, os dez nomes que irão compor o Conselho de Administração da futura unidade independente de fretes FedEx Freight, em preparação para a separação planejada da FedEx Corp. em 1º de junho de 2026.

Segundo a nota, o atual presidente executivo do conselho de administração da FedEx Corp., R. Brad Martin, atuará como presidente do conselho da FedEx Freight, enquanto John Smith será presidente e diretor executivo da unidade, além de ter parte no conselho.

Outros oito líderes "altamente experientes" nos setores de transporte e logística, gestão da cadeia de suprimentos e tecnologia também farão parte do conselho.

"Reunimos um grupo de líderes proeminentes do setor que compartilham um forte compromisso com a cultura de priorizar o cliente que define a FedEx", disse Brad Martin. "Suas perspectivas diversas e liderança comprovada serão fundamentais para apoiar a FedEx Freight na execução de uma estratégia focada e na consolidação de sua posição como a maior transportadora de carga fracionada (LTL) da América do Norte, com tempos de trânsito, níveis de serviço e confiabilidade líderes do setor", acrescentou.