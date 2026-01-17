A Petrobras encerrou 2025 com produção acima das metas estabelecidas em seu Plano de Negócios 2025-2029, impulsionada pelo avanço do pré-sal e por ganhos de eficiência operacional. A produção de óleo alcançou 2,40 milhões de barris por dia (bpd), superando em 0,5 ponto porcentual o limite do guidance, que previa crescimento de até 4%. O volume representa alta de 11% em relação a 2024.

Já a produção total de óleo e gás natural atingiu 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), 2,8 pontos porcentuais acima do teto da meta e também registrando crescimento de 11% na comparação anual. A produção comercial de óleo e gás somou 2,62 milhões de boed, superando em 0,9 ponto porcentual o limite superior do guidance.

Além de superar as projeções, a companhia informou que bateu recordes anuais históricos de produção de óleo, produção comercial e produção total, ao longo de seus mais de 70 anos de atuação. No pré-sal, a Petrobras registrou novos recordes, com produção total própria de 2,45 milhões de boed e produção operada de 3,70 milhões de boed. A região respondeu por 82% da produção total da empresa em 2025.

O desempenho foi impulsionado, entre outros fatores, pela entrada em operação de duas novas plataformas no pré-sal da Bacia de Santos: o FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, e o FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, destaca também a Petrobrás em comunicado divulgado há pouco.

No mesmo período, o FPSO Marechal Duque de Caxias, também em Mero, atingiu seu pico de produção, enquanto o FPSO Almirante Tamandaré alcançou recorde ao registrar produção média de cerca de 240 mil bpd nos meses de novembro e dezembro, tornando-se a plataforma de maior produção do país.

A companhia também avançou no ramp-up dos FPSOs Maria Quitéria, no campo de Jubarte, e Anita Garibaldi e Anna Nery, nos campos de Marlim e Voador. Segundo a Petrobras, o aumento significativo da eficiência operacional das unidades foi determinante para a superação das metas.

Outro destaque do ano foi o campo de Búzios, que atingiu a marca de 1 milhão de barris de óleo por dia de produção operada com apenas seis plataformas, evidenciando a elevada produtividade dos poços. A sétima unidade do campo, a plataforma P-78, entrou em operação em 31 de dezembro e deve sustentar a trajetória de crescimento da produção nos próximos anos.

Em nota, a Petrobras afirma ainda que os resultados refletem o "esforço integrado" de sua força de trabalho para ampliar a produção, mantendo o compromisso com a segurança operacional, o respeito ao meio ambiente, a confiabilidade dos ativos e a atenção às pessoas, pontua.