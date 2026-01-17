O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, investiu ao menos US$ 51 milhões no fim de 2025 em títulos de empresas como Netflix, CoreWeave, General Motors, Boeing, Occidental Petroleum e United Rentals, além de bônus municipais, segundo relatório oficial entregue ao Escritório de Ética do Governo dos EUA em 14 de janeiro.

O formulário - um Relatório Periódico de Transações, documento obrigatório pela legislação dos EUA para o presidente e altos cargos públicos, usado para dar transparência a operações financeiras e permitir a fiscalização de potenciais conflitos de interesse - detalha 189 compras e duas vendas realizadas entre 14 de novembro e 29 de dezembro, com valores informados apenas em faixas, como exige a lei, o que impede calcular o montante exato investido em cada empresa, mas confirma exposições financeiras relevantes a companhias sensíveis à agenda regulatória do governo. As duas vendas somaram pelo menos US$ 1,3 milhão, e o documento também registra a correção de valores em quatro operações anteriores.

Além dos papéis corporativos, Trump adquiriu uma ampla carteira de títulos municipais emitidos por Estados, cidades, distritos escolares, hospitais e serviços públicos. O relatório foi aprovado por um responsável de ética da Casa Branca no dia seguinte ao protocolo.

No caso dos títulos corporativos, o relatório informa que as compras de papéis de Netflix, CoreWeave, General Motors, Boeing, Occidental Petroleum e United Rentals foram feitas em faixas que variam, em geral, entre US$ 100 mil e US$ 500 mil por transação, com algumas operações alcançando intervalos mais elevados, de até US$ 1 milhão a US$ 5 milhões, dependendo do emissor e do lote adquirido.

A divulgação do relatório reacende questionamentos já existentes sobre potenciais conflitos de interesse. Trump não transferiu seus ativos para um blind trust com gestor independente, ao contrário do que fizeram antecessores, e seu conglomerado empresarial permanece sob administração familiar, atuando em áreas que frequentemente se cruzam com decisões de política pública.

