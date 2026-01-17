Na esteira dos dados do varejo, o IBC-Br também surpreendeu para cima e com isso os juros futuros mais curtos sobem. O IBC-Br subiu 0,68% em novembro, acima da mediana das estimativas (0,35%). Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 16.

Os demais vencimentos também avançam diante da alta do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries.

Às 9h09 desta sexta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,770%, de 13,748%, e a para janeiro de 2029 avançava a 13,125%, de 13,076% no ajuste anterior. Já o vencimento para janeiro de 2031 tinha máxima de 13,415%, de 13,371% no ajuste de quinta-feira, dia 15.