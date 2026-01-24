O deputado distrital Fábio Felix (PSOL) pediu ao Ministério Público Federal para investigar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e buscar o bloqueio de bens do político por conta do escândalo do Banco Master. Procurado, Ibaneis não comentou.

Conforme o Estadão revelou, o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou à Polícia Federal que conversou com Ibaneis sobre a venda do Master ao Banco de Brasília (BRB), inclusive em sua casa. Ibaneis confirmou que se reuniu com Vorcaro, mas negou ter tratado sobre a negociação.

A revelação levou a oposição a protocolar um pedido de impeachment na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Fábio Felix, que é líder do PSOL no legislativo distrital, acionou a Procuradoria-Geral da República por meio de uma representação.

Além de tentar comprar o Master, o BRB comprou R$ 12 bilhões em créditos "podres" do banco de Daniel Vorcaro. A negociação é alvo de investigação da Polícia Federal. O Banco Central reprovou a venda do master para o Banco de Brasília e ainda decretou a liquidação extrajudicial do Master.

"Ibaneis enfiou o BRB num lamaçal de proporções bilionárias. O justo é que pague a conta", disse o deputado, ao justificar o pedido.

Segundo o parlamentar, Ibaneis cometeu três crimes, todos envolvendo a atuação na compra do Master e das carteiras do banco pelo BRB: participação em gestão temerária ou fraudulenta; indução ou manutenção em erro de repartição pública, quando há sonegação ou apresentação de informação falsas e órgãos de controle; e advocacia administrativa.