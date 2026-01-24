A Superintendência Ambiental do Chile informou nesta sexta-feira, 23, que multou a Antofagasta Minerals em cerca de US$ 775.000 por não cumprir as regulamentações de gestão de água em sua mina de cobre Centinela.

As infrações consistem na fusão de projetos de desenvolvimento minerário de duas linhas de exploração: a primeira de mineral oxidado, iniciada como Minera El Tesoro, que faz exploração de um depósito de cátodos de cobre utilizando água extraída de um aquífero localizado em Calama; e a segunda, associada à exploração de mineral sulfurado, iniciada como Minera Esperanza, cujo fornecimento de água é obtido do mar por meio de uma planta dessalinizadora.

O caso teve origem em atividades de fiscalização realizadas em junho de 2019 e janeiro de 2020 e, com base nessas inspeções e análise legal, a Superintendência imputou as duas infrações.