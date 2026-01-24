A candidatura do diretor de Investimentos da BlackRock, Rick Rieder, para assumir a presidência do Federal Reserve (Fed) passou a liderar as apostas do mercado em plataformas preditivas na tarde desta sexta-feira, 23, à frente do ex-diretor do BC americano Kevin Warsh, que caiu para 32%.

Na Polymarket, às 17h31 (de Brasília) desta sexta, Rieder ocupava o primeiro lugar na disputa para assumir o BC americano, com 47% de probabilidade. Warsh, antes favorito para a cadeira, passou a ocupar a segunda posição (33%), à frente do atual diretor do Fed Christopher Waller, que tinha 10%.

Nas apostas da Kalshi, Rieder também assumiu a dianteira frente à Warsh, com uma vantagem ainda mais larga: 49% ante 32% do ex-diretor do Fed.

Segundo reportagem da Bloomberg, com base em fontes, Rieder é visto agora como o favorito de Wall Street e do presidente americano Donald Trump para substituir Jerome Powell no comando do Fed.