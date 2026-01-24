Na onda de investimentos do setor financeiro em experiências imersivas para aprofundar o relacionamento com clientes, o Itaú Unibanco apresentou, nesta sexta-feira, 23, o Espaço Uniclass, na Avenida Paulista, em São Paulo. O ambiente prevê atendimento hiperpersonalizado para o segmento de usuários com renda entre R$ 7 mil e R$ 15 mil, mas também terá ativações para o público em geral. A abertura oficial será no domingo, 25.

Com 400 m2, o local terá gerentes especializados e funcionará sob expediente de horário mais estendido que o de agências tradicionais, das 10 horas às 19 horas. Os serviços não bancários também ficarão disponíveis nos finais de semana. A instalação conta com salas privativas, nas quais poderão ser conduzidas conversas sobre temas como câmbio, crédito ou outras demandas financeiras.

"Esta proposta de valor não é para o serviços de dia a dia, que continuarão sendo cada vez mais digitalizado", explica a diretora do Itaú Uniclass, Beatriz Couto. "O espaço vem para humanizar relações mais complexas, de quando o cliente precisa de uma interação olho no olho", acrescenta.

O espaço inclui ainda a primeira loja física do Itaú Shop, o marketplace para correntistas disponível no aplicativo. Também há estandes de parceiros, como a Stanley (famosa pelo copo térmico), Decolar e Café Biscoitê.

Nos últimos anos, os bancos tradicionais vêm fechando agências em todo o País, em meio à concorrência das fintechs, que costumam oferecer os serviços de forma totalmente digital. No entanto, as instituições identificaram uma demanda por experiências presenciais por alguns segmentos de clientes, sobretudo na média e alta renda.

O Santander, por exemplo, abriu unidades do Work Café, que reúne agência bancária, coworking e cafeteria.