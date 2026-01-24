Durante rápida conversa com jornalistas em Ribeirão Preto, na Concessionária Rodonaves, da Iveco, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o governo está colocando R$ 10 bilhões para reduzir a taxa de juros na renovação da frota de caminhões no País.

Além da Rodonaves, o ministro que tem acompanhado de perto o andamento dos programas Carro Sustentável-Mover e Move Brasil, também visita nesta sexta-feira a concessionária Santa Emília, da Volkswagen, também em Ribeirão Preto.

"Nós queremos renovar a frota de caminhões no país, então o governo está colocando R$ 10 bilhões para reduzir a taxa de juros, que estava entre 22% e 25%, para 13% a 14%. Vamos financiar caminhões novos, para a indústria automotiva de caminhões crescer ainda mais, gerar mais emprego, mais renda, melhorar a logística no país, reduzir custos, melhorar a competitividade", disse ele.

Alckmin também falou sobre a importância dos novos caminhões para o meio ambiente. "Um caminhão desses, Euro 6, polui 40 vezes menos que um caminhão velho, caminhão com mais de 20 anos. É um importante programa social, emprego, econômico, desenvolvimento da economia e ambiental. Queremos atender o caminhoneiro, o cooperado da cooperativa, o frotista e a empresa. Então,vamos financiar também o seminovo, um caminhão a partir de 2012", disse.

Com o apoio do governo, disse o ministro, o caminhoneiro vai poder trocar um veículo de 15 anos de uso por um de 5 anos de uso, ou de 6, 7 anos.

"Ele vai para o seminovo e o do seminovo, para o zero quilômetro. Vai fazer diferença para a gente renovar a frota do Brasil e dar uma oportunidade para o caminhoneiro poder ter um caminhão mais novo, que dá menos oficina. A mensalidade precisa caber no orçamento do caminhoneiro. Então, se o juros é 25% ao ano, a mensalidade ficava muito alta e ele não conseguia trocar o caminhão", disse.

O caminhoneiro, de acordo com Alckmin, terá seis meses de carência para pagar a primeira prestação do financiamento de um novo caminhão. E para garantir a oferta de crédito, 80% do financiamento tem o fundo garantidor. "Já está valendo. Podem procurar as concessionárias, todas as montadoras, tem os bancos que vão financiar e o banco das próprias montadoras", disse.