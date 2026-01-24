O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que nesta sexta-feira, 23, visita duas concessionárias automotivas em Ribeirão Preto (SP), comentou a oficialização pelo governo federal da criação da nova Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Barcarena, no Pará. Aprovada em novembro de 2025 pelo Conselho Nacional das ZPEs, o empreendimento será instalado no Distrito Industrial de Barcarena, com área de 271 hectares.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a ZPE de Barcarena já conta com o projeto-âncora aprovado.

A Bravo Metals Ltda vai instalar no local uma indústria de processamento de metais de platina, níquel e cobre. Esse projeto prevê R$ 1 bilhão em investimentos, com estimativa de criação de 2.500 empregos na implantação e 210 empregos na operação, diretos e indiretos.

"A nova ZPE dará mais competitividade às exportações do Estado, em áreas como mineração. Ela cumpre um papel estratégico ao atrair investimentos, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento do País. É um espaço preparado para receber empresas, agregar valor à produção nacional e ampliar as exportações", destaca o vice-presidente.

O município de Barcarena, a 13 quilômetros de Belém por via fluvial e 113 quilômetros por rodovia (PA-151), é integrado à região metropolitana da capital, com 2,54 milhões de habitantes.

De acordo com o MDIC, com a publicação do decreto, o governo do Pará tem o prazo de 90 dias para estabelecer a empresa administradora da ZPE e a obrigação de iniciar as obras dentro de 24 meses.

A administradora será responsável por implantar e administrar a área de livre-comércio. Para entrar em funcionamento, a ZPE de Barcarena ainda precisará passar pelo alfandegamento da área pela Secretaria Especial da Receita Federal, do Ministério da Fazenda.