O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu para 56,4 em janeiro, ante 52,9 em dezembro, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 23. O resultado veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet e da leitura preliminar, ambos de 54.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,2% em dezembro para 4,0% em janeiro, abaixo da pesquisa preliminar de janeiro, que mostrou expectativa em 4,2% para o período.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação avançou de um mês para o outro, de 3,2% para 3,3% - abaixo do resultado preliminar de 3,4% neste mês.