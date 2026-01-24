A Azul informou que determinados credores e stakeholders concordaram em realizar um aporte adicional de US$ 100 milhões para apoiar a sua saída antecipada do Chapter 11, mecanismo de recuperação judicial dos Estados Unidos. A companhia aérea disse ainda na quarta-feira, 21, que realizará uma nova oferta pública com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fim de captar até US$ 950 milhões.

"Tal investimento incremental de US$ 100 milhões, juntamente com a garantia firme de subscrição de US$ 650 milhões no contexto da oferta pública de saída do Chapter 11 e dos US$ 200 milhões a serem investidos por investidores estratégicos, elevará o montante total de investimentos a serem captados pela companhia de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões", disse a Azul. "Tal investimento adicional sinaliza o apoio dos credores e stakeholders da companhia e sua confiança na Azul e em seu plano de negócios."

Segundo a Azul, o novo plano reflete novos desenvolvimentos que reduzem significativamente os riscos do plano da empresa, incluindo acordos com determinados OEMs que aprimoram o cronograma de entregas de frota da companhia e acordos com bancos locais que incluem termos comerciais mais favoráveis à Azul, entre outras alterações.

"O Plano de Negócios Atualizado também reflete os resultados efetivos da companhia até novembro de 2025 e o acordo alcançado com o Comitê de Credores Quirografários (Unsecured Creditors Committee) no âmbito do processo do Chapter 11. A companhia informa ainda que o Plano de Negócios Atualizado mantém a estimativa de uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes na saída do Chapter 11", diz a Azul.

Além disso, a empresa informou que possui um plano alternativo com seus stakeholders, sujeito à celebração de contratos definitivos, visando conferir opcionalidade para sair do Chapter 11 antes do recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis aos investimentos de ambos os investidores estratégicos.

"Nesse caso, conforme os termos atualmente discutidos entre os stakeholders, o investimento estratégico a ser implementado após a saída do Chapter 11 seria realizado por meio de um mecanismo que preserve o racional econômico do investimento pretendido, tal como através de bônus de subscrição cujo exercício, bem como o exercício de todos e quaisquer direitos a ele atrelados, estariam sujeitos à prévia aprovação regulatória", informa a Azul. "Tais acordos alternativos estão sujeitos à conclusão de documentação definitiva mutuamente satisfatória às respectivas partes."

A empresa também informou que realizará uma nova oferta pública de até US$ 950 milhões. Nos termos do Contrato de Compromisso de Apoio (Backstop Commitment Agreement) firmado com determinados stakeholders, a Oferta Pública será ancorada por eles e também contará um ou mais investidores estratégicos, conforme contemplado no Plano do Chapter 11.

"Conforme adicionalmente previsto no referido plano, as ações emitidas no âmbito da Oferta Pública serão emitidas a um preço que representa um desconto de 30% em relação ao valor da companhia definido no Plano do Chapter 11, e tal emissão deverá resultar em diluição aproximada de 80% da base acionária então existente", informou a Azul.

A empresa ressaltou que segue conduzindo a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso. "A Azul segue comprometida com a transparência e com a entrega dos marcos estabelecidos, preservando a regularidade das operações e a previsibilidade para todos os stakeholders."