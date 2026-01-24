O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos se manteve em 52,5 em janeiro, mesmo patamar registrado em dezembro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta sexta-feira, 23. O resultado ficou aquém da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 53,0.

Já o PMI do setor industrial se fortaleceu marginalmente de 51,8 em dezembro para 51,9 em janeiro. A expectativa era de manutenção em 51,8.

O PMI composto, que engloba serviços e indústria, avançou de 52,7 para 52,8 no período, ante expectativa de alta maior a 53,1.

Números acima de 50 sinalizam que a atividade está em expansão.