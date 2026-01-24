A Juspay, empresa global especializada em infraestrutura de pagamentos, captou US$ 50 milhões junto à gestora WestBridge Capital. Com a operação, a companhia fundada em 2012 passa a ser avaliada em US$ 1,2 bilhão.

O novo aporte, em uma rodada Série D complementar, vai oferecer mais liquidez a investidores iniciais e aos planos de ações para funcionários (ESOPs), diz em nota o cofundador, Sheetal Lalwani. "Nos últimos dez anos, nosso foco foi resolver as complexidades centrais dos pagamentos globais a partir de princípios fundamentais de engenharia e design. Esta rodada reflete nosso crescimento e também cria oportunidades de liquidez para investidores iniciais e colaboradores."

A companhia, que atua no Brasil desde abril do ano passado, diz processar mais de 300 milhões de transações diárias, com volume anual de pagamentos superior a US$ 1 trilhão para marcas globais como Amazon, Google, HSBC, Zurich Insurance, entre outras.

A infraestrutura de pagamentos baseia-se em código aberto e interoperabilidade. A companhia também vem avançando no uso de inteligência artificial para impulsionar ganhos de produtividade interna e aprimorar a experiência dos comerciantes. Em 2025, a companhia cresceu 61% e faturou US$ 61 milhões.

Para o sócio da WestBridge Capital, Deepak Ramineedi, a empresa tem demonstrado

capacidade de se antecipar às demandas do mercado ao desenvolver tecnologias para sustentar os ecossistemas de pagamento "mais exigentes do mundo" e ser uma provedora de infraestrutura central de pagamentos para bancos. "O foco em resolver desafios tecnológicos profundos, aliado a uma trajetória de crescimento sustentável e rentável, diferencia a Juspay no setor de fintechs."

Com sede em Bangalore, na Índia, a Juspay tem representação em 50 países. No Brasil, onde já orquestra pagamentos de bandeiras como Visa, Mastercard e Elo, além de empresas de comércio digital, como o Latam Pass, a fintech prevê novos investimentos, com foco principalmente no Pix Biométrico.