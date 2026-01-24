O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro ficou inalterado em 51,5 em janeiro, conforme pesquisa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 23, pela S&P Global, em parceria com o Hamburg Comercial Bank. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FacSet, de 51,9.

Já o dado referente ao setor de serviços caiu a 51,9, ante previsão de 52,6 e patamar de 52,4 em dezembro.

O PMI industrial da zona do euro, por sua vez, subiu de 48,8 em dezembro para 49,4 em janeiro. Este resultado preliminar ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 48,6.

A leitura ainda inferior a 50, contudo, indica que a manufatura do bloco segue em contração.