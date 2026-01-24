O banco central chinês determinou a cotação de referência mais forte para o yuan em quase três anos, sugerindo que permitiria que sua moeda apreciasse gradualmente, mesmo tentando evitar prejudicar os exportadores. Na sexta-feira, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) fixou a referência da moeda chinesa em 6,9929 em relação ao dólar norte-americano, em comparação com 7,0019 na sessão anterior. Esta é a primeira vez que a taxa de referência foi fixada abaixo de 7 yuan por dólar desde maio de 2023.

A marca de 7 yuan é amplamente observada, pois é considerada um sinal da tolerância de Pequim em relação à apreciação da moeda, à medida que aumentam os pedidos por um yuan mais forte tanto internamente quanto externamente, em meio ao crescente superávit comercial chinês.

Apesar dos esforços da administração Trump para atenuar o domínio global das exportações chinesas, o superávit comercial anual da China ultrapassou US$ 1 trilhão pela primeira vez no ano passado, um marco que muitos economistas dizem ser parcialmente resultado de uma depreciação real do yuan devido à baixa inflação da China em relação aos seus parceiros comerciais.

As exportações robustas ajudaram significativamente para que a segunda maior economia do mundo crescesse 5,0% no ano passado. Ainda assim, os preços ao consumidor permaneceram estáveis, enquanto uma desaceleração prolongada do mercado imobiliário pesa nos gastos das famílias.

Embora o yuan tenha se fortalecido em relação ao dólar no último ano, cálculos do Goldman Sachs no mês passado sugerem que ele permaneceu 25% subvalorizado em relação aos fundamentos econômicos da China. A Gavekal Dragonomics também observou em dezembro que a taxa de câmbio efetiva real do yuan - ajustada para níveis de preços - estava cerca de 15% abaixo do seu pico em 2022.

Analistas sugeriram que as recentes fixações firmes do PBOC para o yuan refletem o crescente conforto de Pequim com uma moeda modestamente mais forte, impulsionada por um enfraquecimento do dólar, exportações em alta e um mercado de ações doméstico em alta. No entanto, eles acrescentaram que um fortalecimento rápido do yuan, também conhecido como renminbi, permanece improvável, já que as autoridades consistentemente sinalizaram moderação ao estabelecer fixações recentes em níveis mais fracos do que as expectativas do mercado.

"Agora, a questão-chave é quanto de apreciação do renminbi o PBOC está disposto a permitir, dados os receios sobre aperto monetário, desemprego, deflação e competitividade das exportações", disse Gabriel Wildau, diretor-gerente da Teneo, em uma recente nota.

Wildau disse que a tolerância de Pequim por um yuan mais forte é provavelmente motivada pela boa vontade para com parceiros comerciais, esforços para aumentar a confiança entre investidores e empresas, bem como pela melhora na confiança na perspectiva econômica que implica uma necessidade reduzida de impulsionar exportações através da fraqueza da moeda. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado