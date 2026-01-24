O dólar opera em alta leve no mercado à vista na manhã desta sexta-feira (23) em meio a desconforto político e institucional interno, após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmar que será candidato à reeleição e não disputará as eleições presidenciais e diante do imbróglio envolvendo STF, BRB e o banco Master, liquidado pela autoridade monetária em novembro. Na quinta, 22, a moeda americana caiu a R$ 5,2845, mínima desde novembro, sustentado pelo fluxo positivo para emergentes e o carry trade atrativo do País.

O Banco Central declara, em nota, que o diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino, afirma que "jamais recomendou a aquisição de carteiras fraudadas" do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB), após a colunista Malu Gaspar do jornal O Globo informar que Aquino pressionou o BRB a comprar carteiras de crédito consignado do Banco Master.

Ainda de acordo com o comunicado, Aquino colocou o registro de suas conversas com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, à disposição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

O ajuste de alta frente o real está em descompasso com a queda do dólar ante moedas desenvolvidas e algumas das principais emergentes ligadas a commodities, como peso mexicano e rand sul-africano, em meio á alta do petróleo e minério de ferro na China.

Na cena eleitoral, mesmo sem participar do Fórum Econômico Mundial, Flávio Bolsonaro foi um dos nomes mais comentados em Davos, em meio à dúvida sobre quem representará a direita contra Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial. Entre participantes, a avaliação é de disputa equilibrada (50/50), com ligeira vantagem para Lula por ser o presidente.

Lá fora, o dólar virou para queda ante o iene após reação volátil à decisão do Banco do Japão, que manteve os juros estáveis. A moeda americana chegou a 159,23 ienes e recuou para 157,37, movimento atribuído ao nervosismo do mercado e ao risco de intervenção, segundo Lee Hardman (MUFG).

O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reiterou que pode agir para estabilizar o mercado de títulos. O mercado também digere a dissolução da Câmara Baixa pelo governo de Sanae Takaichi, abrindo caminho para eleição antecipada.

A libra passou a subir também com PMIs acima do esperado em dezembro, enquanto o euro reagiu pouco aos dados da zona do euro e da Alemanha e recua.

No comércio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) está disposta a implementar o acordo de livre comércio com o Mercosul de forma provisória, apesar da votação do Parlamento Europeu para adiar a ratificação para revisão legal.