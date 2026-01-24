O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou nesta sexta-feira (23) que a instituição subirá a taxa de juros se a economia e os preços seguirem as projeções. Mais cedo, o banco central japonês optou por manter a taxa básica em 0,75% ao ano, conforme esperado por analistas consultados pela FactSet. "Os riscos em torno das perspectivas econômicas e de preços estão equilibrados", afirmou Ueda.

O presidente do BoJ destacou que as condições financeiras do Japão permanecem acomodadas após o aumento da taxa realizado em dezembro, mas ponderou que levará tempo para que os efeitos da elevação sejam sentidos na economia real.

Ueda afirmou que segue monitorando como o iene fraco e os preços de importação mais altos afetarão a inflação subjacente do Japão. "É necessário prestar atenção aos pequenos movimentos no mercado de câmbio à medida que a inflação subjacente se aproxima de 2%", declarou.

Sobre os títulos de dívida do país, Ueda reconheceu que os rendimentos estão subindo rapidamente e não descartou realizar operações no mercado, se necessário.

Ueda afirmou que o BoJ manterá uma comunicação próxima com o governo ao considerar novos aumentos nos juros. O dirigente ponderou, porém, que está mais focado na inflação subjacente do que nos números principais da economia.

*Com informações de Dow Jones Newswires.