As bolsas europeias operam mistas e voláteis nesta sexta-feira, 23, sem conseguirem prolongar o alívio depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou sua ameaça de impor novas tarifas aos aliados europeus por defenderem a Groenlândia. Mercado segue à espera de detalhes do acordo sobre a ilha em um ambiente de relações trincadas dos EUA com a Europa. Ações de defesa sobem. Em Londres, companhias aéreas e de lazer caem e Adidas afunda em Frankfurt.

Por volta das 8h01 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,33%, a 606,87 pontos. A Bolsa de Londres subia 0,02%, a de Paris cedia 0,5% e a de Frankfurt recuava 0,08%. O mercado de Milão tinha queda de 0,5% e o de Lisboa perdia 0,32%. Madri apresentava desvalorização de 0,7%.

Entre as ações de defesa, Rheinmetall era trocada de carteiras com alta de 1% em Frankfurt. A Leonardo avançava 1,44% em Milão. O presidente da Otan, Mark Rutte, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, se reúnem hoje para conversar sobre a Groenlândia no Ártico, segundo o The Guardian.

Em Londres, as baixas porcentuais mais relevantes eram trazidas pela empresa de vestuário Burberry, com realização após ímpeto com desempenho de vendas. As ações cediam 4,3%, A IAG e a EasyJet perdiam 3,11% e 2,6%, respectivamente. E a Intercontinental Hotels Group recuava 1,6%.

Observando as dificuldades e o tombo das ações da Intel, a Infineon perdia 1,6% em Frankfurt e a ASM cedia 1,8% em Amsterdã.

A empresa de materiais esportivos Adidas afundava 5,5% e figurava como maior queda porcentual do DAX. Em Londres, a varejista Marks & Spencers subia 1,5%, após alta das vendas do varejo britânico no mês natalino de dezembro.

Rodada de dados na Europa revelou ainda índices de gerentes de compra acima do esperado no Reino Unido. PMIs da zona do euro e Alemanha também melhoraram mais do que o previsto, mas seguem em território de contração.

* Com informações da Dow Jones Newswires.