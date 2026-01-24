O TikTok assinou acordos com grandes investidores, incluindo Oracle, Silver Lake e MGX, para formar uma joint venture nos Estados Unidos. A empresa de origem chinesa passará a operar sob "salvaguardas definidas que protegem a segurança nacional por meio de proteções abrangentes de dados, segurança de algoritmos, moderação de conteúdo e garantias de software para usuários dos Estados Unidos", segundo comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (22). Os usuários americanos do TikTok poderão seguir utilizando o aplicativo.

Adam Presser, que anteriormente trabalhou como chefe de Operações e Segurança e Confiança do TikTok, liderará a nova empreitada. Presser trabalhará ao lado de um conselho de administração de sete membros, majoritariamente composto por americanos e que inclui o presidente do TikTok, Shou Chew.

O acordo marca o fim de anos de incerteza sobre o destino da popular plataforma de compartilhamento de vídeos nos Estados Unidos. O Congresso americano aprovou, e o então presidente Joe Biden sancionou uma lei que proibiria o TikTok nos Estados Unidos se o negócio permanecesse sob controle da chinesa ByteDance.

Oracle, Silver Lake e a firma de investimentos dos Emirados Árabes Unidos MGX são os três investidores gestores da joint venture, cada um com uma participação de 15%. Outros investidores incluem a firma de investimentos de Michael Dell, o bilionário fundador da Dell Technologies. A ByteDance deterá 19,9% da joint venture. Fonte: Associated Press.