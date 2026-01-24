O Banco do Japão (BoJ) anunciou nesta sexta-feira (23) a manutenção da taxa básica de juros em 0,75% ao ano, o maior nível em três décadas, conforme esperado por analistas consultados pela FactSet.

A autoridade monetária também manteve as projeções de inflação para os próximos anos, o que sinaliza para a continuidade da postura cautelosa. A única exceção foi o índice de preços ao consumidor (CPI) deste ano, cuja estimativa subiu de 1,8% para 1,9%. As projeções para 2025 (2,7%) e 2027 (2%) permaneceram iguais.

Para o crescimento econômico, o BoJ elevou ligeiramente a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) real de 2025, de 0,7% para 0,9%. Para 2026, o indicador subiu de 0,7% para 1%. E o crescimento esperado para 2027 recuou de 1% para 0,8%.

O BoJ indicou, contudo, que aumentará as taxas se a economia e os preços se desenvolverem de acordo com as perspectivas. A instituição considera que a economia do país tem mostrado recuperação, apesar de alguma fraqueza, e afirmou que seguirá manejando a política monetária para atingir uma inflação sustentável e estável de 2%.

Um dos membros do conselho do BoJ, Hajime Takata, propôs elevar a taxa para 1%, mas foi derrotado pela maioria.

*Com informações da Dow Jones Newswires.