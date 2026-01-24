O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 50,6 em dezembro para 51,6 em janeiro, atingindo o maior nível em 17 meses, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta sexta-feira, 23.

O resultado ficou acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que era de 50,7

A leitura acima de 50 sugere que a manufatura britânica segue em expansão.

No resultado composto, o PMI avançou de 51,4 em dezembro a 53,9 na pesquisa preliminar, ante projeção de 51,3. O PMI de serviços subiu de 51,4 em dezembro para 54,3, superando as estimativas de 51,3. Tanto o composto, quanto o de serviços, estão nas máximas em 21 meses.

"As empresas do Reino Unido aceleraram em janeiro, demonstrando uma resiliência encorajadora diante das recentes tensões geopolíticas. As empresas relatam maior demanda, tanto do mercado interno quanto do mercado de exportação", pontuou o economista-chefe de Negócios da S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.