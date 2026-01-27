O Banco do Nordeste suspendeu temporariamente os serviços de Pix depois de identificar, na segunda-feira, 26, um incidente de segurança cibernética na infraestrutura dessas transações. O serviço segue suspenso na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo a instituição, não foi identificado vazamento de dados ou prejuízo a contas de clientes.

A opção pela suspensão se deu para uma "análise mais detalhada das causas do evento e seus impactos", conforme comunicado divulgado ao mercado.

Ainda segundo o banco, protocolos de segurança e controle foram ativados imediatamente após a identificação.

A instituição também afirma que equipes técnicas estão trabalhando e mantendo comunicação com o Banco Central para "analisar a extensão do ocorrido e restaurar as operações de forma segura".

"A Companhia está focada na retomada segura das transações Pix o mais breve possível. O Banco do Nordeste reafirma seu compromisso com a segurança da informação e com a transparência e manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos desse incidente", conclui o comunicado.