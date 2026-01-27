A Boeing teve lucro líquido de US$ 8,22 bilhões no quarto trimestre de 2025, múltiplas vezes maior do que a perda de US$ 3,77 bilhões apurada em igual período do ano anterior, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 27.

Com ajustes, a fabricante de aviões americana registrou lucro por ação de US$ 9,92 entre outubro e dezembro, bem maior do que a perda de US$ 0,44 estimada por analistas consultados pela FactSet e do prejuízo de US$ 5,90 registrado no mesmo período de 2024.

A receita da Boeing teve alta anual de 57% no trimestre, a US$ 23,95 bilhões, ficando acima do consenso da FactSet, de US$ 22,59 bilhões.

Já o fluxo de caixa livre (FCL) operacional da empresa estava positivo em US$ 1,33 bilhão no fim de dezembro, enquanto a carteira de encomendas total da empresa cresceu para um recorde de US$ 682 bilhões, incluindo mais de 6.100 aviões comerciais.